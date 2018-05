Kreis Heinsberg: Spielerisch die Heimat kennenlernen

Detlef Herchenbach (l.) und Roland Busch präsentierten ihr Quiz "Der Niederrhein. 120 Fragen und Antworten" in Heinsberg, wozu sie sich auch eine Frage überlegt haben. Foto: spe

Kreis Heinsberg 120 Karten mit Quizfragen zum Niederrhein - Roland Busch und Detlef Herchenbach haben ein Spiel herausgebracht, das Spaß macht und die Heimat näherbringt. Es richtet sich an Kenner gleichermaßen wie Entdecker.

Schlemmerente, Eierlikör, Eko Fresh und der Esel von Wesel haben eines gemeinsam - sie spielen eine Rolle im neuen Niederrhein-Quiz, das jetzt in den Handel gekommen ist. Detlef Herchenbach und Roland Busch haben das Spiel mit seinen 120 Fragen und Antworten entwickelt. "Wir sind große Fans des Niederrheins, der als Region jedoch häufig unterschätzt wird. Viele Menschen wissen gar nicht, was es bei uns zu entdecken gibt", erklärt Busch seinen Antrieb, ein solches Quiz auf den Markt zu bringen. Und Herchenbach ergänzt: "Wir möchten damit ins Bewusstsein rücken, was alles ,der Niederrhein' ist."