Wirtschaftsstandort Heinsberg SPD will bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende schaffen

Maurice Korsten, sachkundiger Bürger und Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, sieht großen Bedarf an geeigneten Wohnungen für junge Menschen, die eine Ausbildung im Kreis Heinsberg beginnen möchten. Er sagt: „Die Wohnungsmarktstudie aus dem Jahr 2019 hat verdeutlicht, dass im Kreis Heinsberg günstiger Wohnraum benötigt wird. Der Mangel an kleinen, günstigen Wohnungen kann unter anderem für Auszubildende eine Herausforderung sein. Diejenigen, die eine Ausbildung in größerer Entfernung zum Wohnort beginnen, sind darauf angewiesen, in einem bestimmten Zeitraum eine geeignete Wohnung zu finden. Gelingt dies nicht, ist die Ausbildung gefährdet.“