Kreisvorstand nominiert Erkelenzer : SPD: Derichs soll Landrat werden

Kreis Heinsberg Ralf Derichs, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, ist vom Vorstand des Kreisverbands Heinsberg der SPD einstimmig als Kandidat für das Amt des Landrates des Kreises Heinsberg nominiert worden.

Das teilten Norbert Spinrath als SPD-Kreisvorsitzender und der Kreisgeschäftsführer Carsten Ganser mit. Die letztendliche Wahlentscheidung zur Kandidatur treffen die Delegierten der SPD-Ortsvereine in einer Kreiswahlkonferenz Anfang Mai. Dann werden auch die Kandidaten für die Kreiswahlbezirke und der Reserveliste zur Wahl des Kreistags gewählt.

Ralf Derichs gehört seit nunmehr 25 Jahren dem Kreistag an. Für das Amt des Landrats, das ihn zum Chef der Kreisverwaltung machen würde, kandidierte er bereits erstmals bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014. „Seitdem führt er mit viel Geschick und hoher Fachkompetenz die Kreistagsfraktion der SPD an“, so Spinrath, „und überzeugt nicht nur seine eigenen Fraktionsmitglieder mit profundem Wissen sowie gutem politischem Gespür auch für die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.“ Daher sei es für den Kreisvorstand naheliegend gewesen, ihm erneut die Kandidatur anzutragen.

Ralf Derichs ist 58 Jahre alt und wohnt in Erkelenz. Beruflich ist der Diplom-Finanzwirt derzeit im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Düsseldorf beschäftigt. Daneben ist er stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Heinsberg und vertritt dessen Interessen auch in überörtlichen Parteigremien.