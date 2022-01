Verantwortung für die Gesundheit : SPD-Organisation spricht sich für Impfpflicht aus

Die SPD-Organisation wirbt für eine Impfpflicht. Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Erkelenzer Land Es sei mehr als bedauerlich, so die AG 60 plus im Kreis Heinsberg, dass es überhaupt eine derartige Debatte gibt. Es mangele an Solidarität.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD im Kreis Heinsberg hat sich für die Einführung einer Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Damit unterstützt die AG einen Aufruf den bundesweiten Aufruf der SPD-Organisation.

Es sei bedauerlich, so die AG 60 plus im Kreis, dass es überhaupt eine derartige Debatte gibt. Würden sich alle Bürger der Republik solidarisch verhalten und die Verantwortung für die eigene, aber auch die Verantwortung für die Gesundheit des Nachbarn übernehmen, indem sie sich impfen lassen, wäre eine derartige Debatte nicht notwendig.

„Leider ist es so, dass es Menschen gibt, die weder durch Argument noch durch Fakten von der Notwendigkeit einer Impfung überzeugt werden können. Daher hilft hier nur eine Impfpflicht weiter“, sagt der aus Hückelhoven stammende AG-Vorsitzende Heinz Meißner.

Das Argument der Impfgegner, dass das Grundgesetz eine Impfpflicht nicht zulässt, sei „schlichtweg falsch“. Im Grundgesetz stehe das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. „Dieses Recht ist nicht von sich aus vorhanden sondern muss sichergestellt werden. Dies kann durch staatliches Handeln erfolgen, ggf. auch durch die Einführung einer Impfpflicht“, teilt die AG mit.

„Über 100.000 Menschen, die an oder mit Corona allein in Deutschland gestorben sind, sollten niemand unberührt lassen“, meint die AG.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits Ende November die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für „Ende Februar, Anfang März“ angekündigt, auch im Parlament ist dies allerdings hochumstritten. Aktuell ist eine abschließende Debatte darüber im Bundestag allerdings frühestens Ende März möglich, eine Impfpflicht könnte demnach wohl frühestens im April in Kraft treten.

(RP)