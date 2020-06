Interview Erkelenz Im September will er neuer Landrat des Kreises Heinsberg werden: Im Interview spricht Ralf Derichs über bezahlbaren Wohnraum, neue Jobs im Kreis Heinsberg und Facebook-Videos von Stephan Pusch.

Person Ralf Derichs wurde am 12. Januar 1962 in Linnich-Gereonsweiler geboren. Der 58-Jährige ist seit 1982 Vorstandsmitglied in der Erkelenzer SPD und gehört seit 1994 dem Heinsberger Kreistag an. Seit 2014 ist er dort Fraktionsvorsitzender. Derichs arbeitet im NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.

ralf derichs Ich will Landrat werden! Das wollte ich schon mal vor sechs Jahren, hat damals nicht geklappt. Es war aber das erste Mal seit fast 60 Jahren, dass die SPD im Kreistag wieder ein Mandat mehr bekommen hat. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In der jetzigen Situation ist das für die Partei natürlich eine Herausforderung, auch wenn man die bundesweite Stimmung sieht, die verbesserungswürdig ist. Unsere Minister in Berlin machen einen guten Job, aber das muss sich noch mehr auf die Stimmung auswirken. Ich hoffe, dass in Berlin die Kanzlerkandidatur geklärt wird und uns das in der SPD dann auch insgesamt nach vorne bringt.