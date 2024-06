“Längst überfällig“ SPD fordert erneut Verbraucherzentrale für den Kreis Heinsberg

Die SPD im Kreis Heinsberg ruft erneut nach einer eigenen Verbraucherzentrale für die Bürger im Kreisgebiet. Andrea Reh, Kreistagsmitglied und stellvertretende Landrätin, erläutert: „Wir haben das Thema noch einmal aufgegriffen, nachdem sich ein Bürger an uns gewandt hat. Leider konnte er weder in der Nachbarkommune noch über das Kontaktformular der Verbraucherzentrale NRW eine Beratung in Anspruch nehmen. Die Begründung lautete, dass der Kreis Heinsberg, in dem der Wohnsitz des Betroffenen liegt, nicht an der allgemeinen Verbraucherarbeit der Verbraucherzentrale NRW partizipiert.“