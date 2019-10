Caritas-Solidaritätsaktion "Eine Million Sterne“ : Solidaritätsaktion: Lichtermeer auf dem Marktplatz in Heinsberg

Foto: dpa/Paul Zinken „Eine Million Sterne“ heißt eine besondere Aktion des Caritasverbands. Symbolfoto.

Heinsberg Der Caritasverband beteiligt sich an der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. Das ist eine besondere Lichteraktion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erstmals beteiligt sich der Caritasverband für die Region Heinsberg an der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“, die Caritas international jedes Jahr bundesweit auf öffentlichen Plätzen veranstaltet. Auf dem Marktplatz in Heinsberg werden am Donnerstag, 24. Oktober, von 18 bis 20 Uhr 600 Kerzen ein großes Caritaskreuz bilden und so das Zentrum in ein strahlendes Lichtermeer verwandeln.

Unter dem Motto „Eine Million Sterne und einer für Dich!“ lädt der Caritasverband Jung und Alt, Groß und Klein ein, sich an dieser Aktion, mit der symbolisch ein Zeichen der Solidarität mit und für Menschen in Not in Deutschland und weltweit gesetzt werden soll, zu beteiligen und zur Lichteraktion unter dem Motto „für eine gerechtere Welt“ zu kommen. Im Fokus der Aktion stehen die Hilfen der Caritas Jordanien. Jordanien gehört zu den Ländern, die mit rund 700.000 die meisten Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten Syriens und des Iraks aufgenommen haben.

Auch der Caritasverband für die Region Heinsberg will auf diese Not von Menschen weltweit sowie in Deutschland mit der zweistündigen Aktion in Heinsberg aufmerksam machen. „Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen beteiligen und für einen vollen Marktplatz sorgen“, sagt Gottfried Küppers, Vorstand Caritasverband. Wer als Besucher auf den Markt kommt, der steht inmitten des Lichtermeers und eines geselligen Treibens. Die Besucher müssen keine Kerze mitbringen.

Um 18 Uhr beginnt das Rahmenprogramm mit einer Begrüßung von Seiten des Caritasverbandes. Es folgen mehrere kurze Beiträge zum Thema „Flüchtlinge“ der vier Caritas-Gemeindesozialarbeiterinnen. Zudem werden Betroffene vor Ort ihre Geschichten erzählen. Dazwischen tritt der Chor „Li(e)dschatten“ auf, der religiöse und moderne Lieder präsentieren wird. Glühwein, warmer Kakao und Grillwurstbrötchen zu jeweils einem Euro stehen bereit. Zudem kann jeder gegen eine Spende seiner Wahl eine Kerze mit nach Hause nehmen.

(RP)