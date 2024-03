Im Kreis Heinsberg So wird die Notfallversorgung optimiert

Am Städtischen Krankenhaus in Heinsberg, das auch Menschen aus dem Nordkreis regelmäßig aufsuchen, ist die neue Zentrale Notaufnahme eröffnet und eingeweiht worden. Der Neubau, dessen Spatenstich im Oktober 2022 erfolgt ist, soll in Zukunft vieles vereinfachen. „Kurze Wege – bessere Absprachen“, fasste Chefarzt Aiko Liedmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme, die Vorteile kurz und knapp zusammen.