Neues Management : So will der Kreis Heinsberg Integration vereinfachen

So will der Kreis Heinsberg Integration vereinfachen

Kreis Heinsberg Die Kreisverwaltung will künftig besser mit Kommunen, Trägern und Politik zusammenarbeiten. Prozesse wie Einbürgerung und Aufenthaltsgenehmigung sollen so unkomplizierter werden.

(RP) Integrationsprozesse sind komplex – auch deshalb, weil im Kreis Heinsberg verschiedene Organisationen, Verwaltungen und Träger mit dem Thema befasst sind. Für die Bürger soll Integration trotzdem so einfach und barrierefrei wie möglich ablaufen. Solche Prozesse „erfordern ein besonderes Maß an Expertise, abgestimmter Kooperation und Koordinierung“, teilt der Kreis mit. Um diese Prozesse besser steuern zu können, hat es nun den Startschuss für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) im Kreis Heinsberg gegeben.

So genannte Case Managerinnen mit regionalen Zuständigkeiten sollen flächendeckend im Kreis Heinsberg Beratung und Unterstützung im Rahmen von Sprechstunden anbieten. Die Case Managerinnen sind am Kommunalen Integrationszentrum, beim Deutschen Roten Kreuz sowie beim Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich beschäftigt. Sie arbeiten in enger Abstimmung mit den bestehenden Unterstützungsangeboten und beraten unabhängig von Alter und rechtlichem Aufenthaltsstatus. Insbesondere bieten sie eine kontinuierliche Begleitung für Menschen an, die keinen Zugang zu einem Fallmanagement haben.