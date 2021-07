Kreis Heinsberg : Umfrage – so umweltbewusst ist die Kreisverwaltung

Umfrage – so umweltbewusst ist die Kreisverwaltung

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Heinsberger Kreishaus beteiligten sich an einer verwaltungsinternen Umfrage mit dem Ziel, das betriebliche Mobilitätsmanagement zu verbessern. Foto: Michael Heckers

(kule) Die Mitarbeiter der Heinsberger Kreisverwaltung sind durchaus umweltbewusst. Bei einer verwaltungsinternen Umfrage mit dem Ziel, das betriebliche Mobilitätsmanagement zu verbessern, beteiligte sich über die Hälfte der Beschäftigten. In einem Projekt der RWTH Aachen sollen unter anderem die Dienst- und Arbeitswege untersucht und danach geprüft werden, inwieweit Fahrgemeinschaften, der ÖPNV oder das Fahrrad in die Mobilität eingebunden werden sollen. Wie Lisa Welzel in ihrem Bericht zu den aktuellen Klimaschutzaktivitäten der Kreisverwaltung bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima, Verkehr und Strukturwandel im Heinsberger Kreishaus erläuterte, soll die Umfrage bis Ende Juli ausgewertet sein.