Eine Rennstrecke, dystopische Zeche und riesiger Spargel So stellt sich Künstliche Intelligenz das Erkelenzer Land vor

Worte sind das eine. Aber wie stellt sich Künstliche Intelligenz Erkelenz, Hückelhofen, Wassenberg und Wegberg vor? Dazu haben wir den Microsoft Bing Image Creator mit einigen Fakten und Informationen zu bekannten Orten in den jeweiligen Städten gefüttert. Überraschend nah dran war die KI in einigen Fällen, etwa mit dem Bild von der neuen Feuerwache in Wegberg oder den Hasenglöckchen in Hückelhoven. Die Millicher Halde lässt an das Original denken, ist aber von KI, zumindest mit dieser Winterlandschaft, noch ein bisschen schöner gestaltet worden. Andere Motive wie der Westzipfel lassen allerdings schmunzeln: Laut KI liegt er am Meer – und das ist leider falsch. Insgesamt gilt bei künstlich generierten Bildern: Je präziser die Beschreibung, desto reeller das Bild.