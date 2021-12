Aktuelle Statistik : So spendenfreudig sind die Menschen im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Von den Steuerpflichtigen im Kreis Heinsberg spenden rund 28,11 Prozent einen Teil ihres Einkommens für gemeinnützige Zwecke. Das zeigt jetzt eine aktuelle Zusammenfassung des statistischen Landesamtes.

Von den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nehmen allerdings die Kommunen im Kreis Heinsberg eher Plätze im hinteren Drittel ein. Die Erkelenzer belegen der Statistik zufolge mit 470 Euro je Steuerpflichtigem den höchsten Rang mit Platz 222 ein. Es folgen die Bürger der Stadt Wassenberg mit 459 Euro pro steuerpflichtigem Bürger und Rang 235. Hückelhoven nimmt mit 424 Euro je Steuerpflichtigem Platz 295 ein. In Wegberg ist es mit 405 Euro Spendenaufkommen je Steuerpflichtigem Rang 309 und damit der hinterste im Erkelenzer Land. Erkelenz ist auch im gesamten Kreis Heinsberg Spitzenreiter, während Waldfeucht mit Rang 382 und 318 Euro pro Steuerpflichtigem den hintersten Rang im Kreis Heinsberg einnimmt.

Von 83.657 Steuerpflichtigen im Kreis Heinsberg überwiesen 23.521 Geld für gemeinnützige Zwecke. In Erkelenz waren es von 16.047 Steuerpflichtigen 4500 Spender. In Hückelhoven waren es von 11.667 Steuerpflichtigen 2772 Spender, in Wassenberg von 5993 Steuerpflichtigen 1684 und in Wegberg von 10.075 Steuerpflichtigen 3003 Spender.