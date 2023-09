Fotos So schön ist der Spätsommer im Erkelenzer Land

Bei Temperaturen um die 30 Grad lockt die Sonne in dieser Woche die Menschen in die Natur, aufs Rad und ins Schwimmbad. Zeit für ein Eis oder ein kühles Getränk im Erkelenzer Land. Ob am Kapbuschsee, im Ziegelweiherpark, im Birgeler Urwald, auf Blumenfeldern in Granterath oder an vielen anderen Orten: Die Menschen genießen den warmen September.