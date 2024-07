Nach Kritik an der Umlage So profitiert der Kreis Heinsberg vom LVR

Im Haushaltsjahr 2023 hatte der Kreis Heinsberg eine Umlage in Höhe von 74,4 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Nach ursprünglicher Planung hätten es sogar mehr als 80 Millionen sein sollen. Künftig soll es nun weniger sein. Mehreinnahmen im Haushalt des Jahres 2023 und eine Anpassung in der Eingliederungshilfe sowie eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage führen zu dem Ergebnis, dass die Umlage im LVR um insgesamt 116 Millionen Euro gesenkt werden kann, hatte die CDU im vergangenen November mitgeteilt.