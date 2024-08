„Sport im Park“ im Kreis Heinsberg Sportlich bleiben im Sommer

Info

Angebot In den kommenden vier Wochen werden noch zahlreiche Kurse bei „Sport im Park“ angeboten, beispielsweise Thai Chi am Lago Laprello in Heinsberg an diesem Dienstag, 13. August, ab 18 Uhr. Kurse gibt es etwa auch zu Qui-Gong in Wegberg, Wandern- und Waldbaden in Wassenberg, Fitness in Erkelenz oder Tanz in Hückelhoven. Alle Informationen gibt es auf der Webseite des Kreissportbundes: ksb-heinsberg.de