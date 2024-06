Zahlen und Fakten So läuft die Europawahl im Kreis Heinsberg

Wann stehen die Ergebnisse fest? Die Ergebnisse aus allen zehn Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg werden dem Kreiswahlleiter übermittelt, der am Wahlabend das vorläufige Endergebnis für den Wahlkreis ermittelt. An der Wahl interessierte Bürger können die Wahlergebnisse zeitnah im Internet erhalten. Unter www.kreis-heinsberg.de ist am Sonntagabend ein Link zum Rechenzentrum in Aachen freigeschaltet. Das endgültige Wahlergebnis wird durch den Kreiswahlausschuss in der Sitzung am 12. Juni festgestellt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im Raum 139 des Kreishauses.