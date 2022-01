Wichtig für Schüler im Erkelenzer Land : So läuft die Anmeldung bei Kreisgymnasium und Berufskollegs

Erkelenzer Land Der Kreis informiert über die Modalitäten beim Gymnasium und den Berufskollegs. Was zum Anmeldegespräch alles mitgebracht werden sollte.

Der Kreis Heinsberg informiert über die Anmeldungen zur Aufnahme am Kreisgymnasium Heinsberg und an den Berufskollegs. Anmeldungen für die fünfte Klasse des Gymnasiums sind am Samstag, 12. Februar, von 9 bis 12 Uhr und in der darauffolgenden Woche von Montag bis Freitag von jeweils 8 bis 16 Uhr möglich. Die Terminvereinbarung läuft über das Sekretariat unter der Nummer 02452 96440 oder per Email unter kreisgymnasium-heinsberg@t-online.de. Anmeldungen für die Sekundarstufe II sind vom 1. Februar bis zum 4. März möglich. Dazu ist eine individuelle Absprache mit Oberstufenkoordinator Benedikt Kleinlosen unter b.kleinlosen@kreisgymnasium-heinsberg.de nötig. Mitzubringen sind neben der Geburtsurkunde das letzte Halbjahreszeugnis, die Empfehlung der Grundschule sowie der Anmeldeschein, ein Nachweis über den Masernimpfschutz sowie der vollständig ausgefüllte Anmeldebogen. Dieser ist auf der Homepage zu finden. Darüber hinaus bestehe die Option, falls vorhanden, das Original oder eine Kopie des Jugendschwimmabzeichens (Bronze, alternativ B-Diplom) mitzubringen. Auch der Name der nächstgelegenen Bushaltestelle oder schon der elektronisch ausgefüllte Antrag auf Schülerfahrkostenerstattung kann bereits zu diesem Termin mitgebracht werden, teilt das Kreisgymnasium mit.