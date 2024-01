Session 2023/24 So läuft der Karneval in Hückelhoven

RKG All onger eene Hoot Die Ratheimer laden am 20. und am 21. Januar zum Prinzenempfang in die Mehrzweckhalle ein. Samstag startet die Veranstaltung um 16 Uhr, Sonntag geht es schon um 11.11 Uhr los. Die Damensitzung am 27. Januar ist bereits restlos ausverkauft. Das Rathaus wird am 8. Februar an Altweiber gestürmt. Um 15.11 Uhr geht es da los. Ab 13.11 Uhr ziehen die Jecken dann am Tulpensonntag durch Ratheim – mit anschließender Party im Zelt.