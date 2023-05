Schon mehr als 1500 Bestellungen So kommt das 49-Euro-Ticket im Kreis Heinsberg an

Daher war das 49-Euro-Ticket am Dienstagabend auch Gesprächsstoff in der Sitzung des Kreistags. Dezernent Reinhold Lind plädierte dafür, das Ticket über Westverkehr, und nicht direkt bei der Deutschen Bahn, zu kaufen. Da bei der finanziellen Verteilung noch einige Fragen offen sind, sei es in jedem Falle gut, wenn das Geld zunächst im Kreis Heinsberg bliebe.