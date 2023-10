Einkommensstatistik Hückelhovener weit abgeschlagen, Wegberg vorne dabei

Die Stadt ist allerdings nicht die einzige im Kreis, die strukturschwach ist: Auch Wassenberg (Platz 350), Gangelt (353), Heinsberg (Platz 360), der Selfkant (366) und Übach-Palenberg (378) landen im Ranking weit hinten. Wassenberg (22.062 Euro verfügbares Einkommen) ist in der Tabelle in den vergangenen Jahren damit um 16 Plätze nach hinten gerutscht. Aufwärts ging es hingegen in Gangelt, das mit einem Plus von 3,5 Prozent den größten Sprung in NRW gemacht hat.