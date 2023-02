Noch nicht auf Vor-Corona-Niveau So entwickelt sich der Tourismus im Kreis Heinsberg

Mit 20,3 Millionen war die Zahl der Gäste in den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben im Jahr 2022 um 83,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, aber immer noch um 16,4 Prozent niedriger als 2019. In den Jahren zuvor waren die Übernachtungen in NRW stetig gestiegen, ehe durch die Corona-Pandemie die gesamte Branche einen herben Einbruch erlebt hat. Ein Blick auf die Statistik für das vergangene Jahr zeigt, dass die Übernachtungszahlen in den Sommermonaten erwartungsgemäß deutlich höher waren als in den Wintermonaten.