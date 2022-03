Selbshilfe- und Freiwilligenzentrum in Heinsberg : Hilfe in schwierigen Zeiten

Die SFZ-Gruppen helfen bei Depressionen weiter. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land Das SFZ informiert über neue Selbsthilfegruppen im Erkelenzer Land. Gesucht werden aber auch Helferinnen und Helfer für die einzelnen Angebote.

Das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum (SFZ) im Kreis Heinsberg bietet zahlreiche Gruppen für Menschen mit den unterschiedlichsten körperlichen oder seelischen Sorgen und Problemen an. In geschützter, vertraulicher Atmosphäre kommen die Teilnehmer dabei regelmäßig zusammen, um miteinander zu sprechen. Das SFZ macht jetzt auf einige neue Gruppen aufmerksam.

Beziehung und Pflege - veränderte Lebens(t)räume: Ein Unfall, eine Operation sowie daraus resultierende Folgeerkrankungen können das Leben und die Beziehung zum Partner von jetzt auf gleich grundlegend verändern. Der Partner benötigt dauerhaft Pflege, es stehen schwerwiegende Entscheidungen an und die finanzielle Situation verändert sich. Was man vorher gemeinschaftlich geplant und getan hat, muss nun einer schaffen. In der geplanten Selbsthilfegruppe können sich pflegende Angehörige im Gespräch begegnen.

Depression Gerade in Zeiten der Pandemie sind depressive Tendenzen recht häufig. Kreisende Gedankengänge, Antriebsstörungen und der Mangel an Sozialkontakten zeichnen dieses Krankheitsbild aus, welches auch oftmals zu Schwierigkeiten im Beruf führen kann. In der neuen Selbsthilfegruppe in Hückelhoven soll Betroffenen die Möglichkeit eröffnet werden, sich in vertraulicher und verschwiegener Atmosphäre auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und zu stützen.

Schlaganfallgeschädigte Menschen und Angehörige Ein Schlaganfall ist ein einschneidendes Ereignis, sowohl für die Betroffenen als auch deren Angehörige. Plötzlich ist alles anders, und man muss sich auf die neue Lebenssituation einstellen. Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirche in Ratheim.

Darmkrebs Diese Krebserkrankung gehört zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen in Deutschland. Die Symptome äußern sich oftmals auf vielfältige Weise. In der Selbsthilfegruppe „Darmkrebs“ können sich Betroffene in vertraulicher Atmosphäre offen über bevorstehende Operationen, das Krankheitsbild, und die damit einhergehende psychische Belastung austauschen, sich gegenseitig unterstützen und entlasten. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat im Reha-Zentrum Geilenkirchen.

Prostatakrebs Interessierte können sich in der Cafeteria des Krankenhauses Heinsberg (nächster Termin: 22. März, 18 Uhr) mit anderen Betroffenen austauschen und sich über neue Diagnose- und Therapieformen informieren.

Emotions-Anonymous Diese Selbsthilfegruppe befasst sich thematisch mit der Verbesserung emotionaler Gesundheit. Die lokal organisierte und eigenverantwortliche Gruppe trifft sich freitags um 19.30 Uhr im Gesundheitsamt in Erkelenz.

Bruch mit der Familie Der Kontaktabbruch zu Verwandten steht oft am Ende eines langen und schmerzhaften Prozesses, in dem Selbstfürsorge und Selbstliebe oftmals erst erlernt werden mussten. Ein erstes Treffen findet am Mittwoch, 23. März beim DRK in Hückelhoven statt.

Helfer gesucht Das SFZ ist imer auch auf der Suche nach „In-Gang-Setzern“, die sich ehrenamtlich engagieren und Spaß an der Arbeit mit Gruppen haben, ob in der Moderation, bei der Organisation oder in der Kommunikation.

Kontakt Interessierte, Betroffene und Freiwillige können sich beim SFZ unter 02452-156790 oder per Mail (pflegeselbsthilfe@sfz-heinsberg.de) melden.

