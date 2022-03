Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg : Senioreninitiativen fordern allgemeine Impfpflicht

Erkelenzer Land Kommunen, Gesellschaft und Staat sollten sich zudem noch einmal intensiv bemühen, impfbereite ältere Menschen, eine barrierearme Möglichkeit zur Impfung zu vermitteln.

Der Vorsitzende Heinz-Peter Benetreu nannte einige konkrete Probleme: Großeltern stecken sich mit steigender Tendenz bei den Enkeln an. Zunehmend müssen Arztpraxen schließen, weil sich das Personal angesteckt hat. Immer mehr Klinikbeschäftigte fallen wegen Krankheit oder Quarantäne aus. Kritisch sieht der Seniorenvertreter, dass rund 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ungeimpft ist. „Die Millionen Ungeimpften infizieren sich viel häufiger und sind teils hochansteckend Unterwegs und müssen häufiger ins Krankenhaus. So kommen massive Belastungen und Engpässe im Gesundheitswesen auf uns zu.“

In Kürze werden die politischen Beratungen über die allgemeine Impfpflicht beginnen, so Benetreu. Er werbe als Impfpflichtbefürworter dafür, eine solche Impfpflicht ab 18 Jahren so schnell wie möglich einzuführen. Er hoffe, das die in dieser Woche begonnene einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken zum erwarteten Erfolg führt. Die Arbeitsgemeinschaft der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg wird von 17 Vereine, Verbände, Institutionen und Einrichtungen getragen.