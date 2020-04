Heinsberg Senioren-Union-Chef : „Auch wir Alten sind noch mündig“

Erkelenzer Land Der 74-Jährige hat das Gefühl, dass seine Generation in der Corona-Krise ausgegrenzt wird. Dabei hätten auch die Alten einen gesunden Menschenverstand.

Für den 74-Jährigen entsteht durch viele Aussagen von Experten und Politikern gerade der Eindruck, Senioren sollten zum Schutz vor sich selbst am besten völlig aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. „Viele fühlen sich ein bisschen ausgegrenzt. Auch wir Alten sind noch mündig und können selbst entscheiden, was vernünftig ist. Wir müssen nicht für alles, was wir tun und lassen, einen Tutor und einen Mentor haben“, sagt Heuter, der einen „kollektiven Ausgrenzungsfatalismus“, sieht. Das Vorurteil, viele Senioren würden sich in der Öffentlichkeit nicht an die Regeln des Kontaktverbots halten, weist er zurück. Auch ältere Menschen „haben einen gesunden Menschenverstand und können die Vorgehensweisen und Regeln einer Pandemie beurteilen“.