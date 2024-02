Zeugen gesucht Senior stirbt Tage nach Fahrradunfall in Heinsberg

Wie die Polizei mitteilt, war der Senior am Donnerstag, 15. Februar, mit seiner Ehefrau auf einer Radtour unterwegs. Am Nachmittag fuhr das Paar in Heinsberg auf der Straße End über die Rurbrücke in Richtung Karken. An der Kreuzung End/Auenhof, kurz vor Karken, verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Sowohl die Ehefrau als auch zwei Autofahrer, die zwischenzeitlich die Unfallstelle passierten, halfen dem 86-Jährigen wieder auf. Einer der Ersthelfer fuhr den Senior schließlich nach Hause. Am Abend bekam dieser jedoch ernstere gesundheitliche Probleme und musste schließlich doch zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, in dem er Sonntagnachmittag verstarb.