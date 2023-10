Selfkantbahn im Kreis Heinsberg Gruselige Bahnfahrt an Halloween

Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre, bauen die Selfkantbahner ihr Programm für kleine und große Fahrgäste weiter aus“, teilt die Bahn mit. Am Bahnhof Gillrath erwartet Kinder ein Schminkstand, an dem sie sich einstimmen und sich in die verschiedensten Wesen verwandeln lassen können. Am Haltepunkt Stahe steigt eine Hexe zu. Während der Fahrt durchstreift sie den Zug und verteilt Überraschungen an die mitfahrenden Kinder. Die Veranstaltungshalle an der Endstation Schierwaldenrath hat sich in ein Geisterschloss verwandelt. Hier laden Spiele für Groß und Klein und eine Lichtshow zum Verweilen ein. Die Fahrten finden am 28. und 29. Oktober statt.