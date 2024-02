Tödlicher Unfall im Kreis Heinsberg Auto prallt gegen Baum und brennt aus – Insasse tot

Beim Zusammenstoß mit einem Baum in Selfkant (Kreis Heinsberg) ist ein Mensch am Steuer eines Autos gestorben. Der Wagen habe bei dem Unfall am Samstagmorgen sofort Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Angaben dazu, ob es sich bei dem Opfer um einen Fahrer oder eine Fahrerin handelte, gab es zunächst nicht. Das Auto war aus ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 5 zwischen den Ortschaften Waldfeucht und Saeffelen bei Selfkant nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren. Der oder die Verunglückte starb noch an der Unfallstelle.