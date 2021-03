Kostenpflichtiger Inhalt: Selbsttests für Schüler im Kreis Heinsberg : Mal wieder ganz weit vorne

Ein Strich nur beim C ist ein gutes Zeichen: So sieht ein Schnelltest mit negativem Testergebnis aus. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Erkelenzer Land An den Grundschulen und weiterführenden Schulen des Erkelenzer Landes wird fleißig getestet. Bislang sind die Erfahrungen durchweg positiv. Durch sein eigenverantwortliches Handeln ist der Kreis Heinsberg – wie schon so häufig in der Corona-Pandemie – auch beim Thema Selbsttests für Schulen im landesweiten Vergleich ganz weit vorne.