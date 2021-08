Erkelenzer Land : Selbsthilfe für Suchtkranke

Erkelenzer Land Mehrere Gruppen treffen sich regelmäßig in allen vier Städten des Erkelenzer Landes, arbeiten die Gründe für ihre Suchterkrankung auf und geben einander Halt.

Zudem bietet das SFZ eine Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern an. „Es ist nicht so selten, dass Kinder sich von ihren Eltern abwenden und jeglichen Kontakt abbrechen oder nur noch sporadisch zulassen“, teilt das Zentrum mit. In der Selbsthilfegruppe kann in vertraulicher Atmosphäre gesprochen werden, ohne auf Unverständnis zu stoßen. Die Gruppe trifft sich an jedem ersten Dienstag im Monat im Quartier Bauchem in Geilenkirchen.