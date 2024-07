Schwangerschaft und Konflikte Awo berät mehr als 500 Menschen im Kreis Heinsberg

Es wandten sich 174 Frauen im Schwangerschaftskonflikt an die Beratungsstelle. Dabei handelt es sich um eine Pflichtberatung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, falls eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch (bis zur zwölften Woche nach der Empfängnis) in Erwägung zieht, für den keine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt. Der im Jahr 2023 am häufigsten angegebener Grund für Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung zu ziehen, war die die Ausbildungs- oder berufliche Situation, so die Leiterin der Beratungsstelle, Birgit Goertz. Auch die abgeschlossene Familienplanung oder die psychische Verfassung sowie partnerschaftliche Probleme wurden immer wieder als Grund für einen Schwangerschaftskonflikt genannt.