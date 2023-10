Polizei Heinsberg bittet um Hinweise Senior wird Opfer von Schockanruf

Schon wieder haben Unbekannte sich der Masche des Schockanrufs bedient, um Wertsachen zu erbeuten: Am Mittwochnachmittag erhielt ein Senior aus Heinsberg-Karken einen Anruf eines Unbekannten, der sich am Telefon als Polizist ausgab. Der Unbekannte berichtete, dass der Sohn des Heinsbergers einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Für die Freilassung forderte der Anrufer eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld als Kaution. Da er nicht genügend Geld zur Verfügung hatte, bot der Senior Schmuck und Uhren als Kaution an. Damit gab sich der Unbekannte zufrieden. Rund eine Viertelstunde später erschien eine Frau an der Wohnung und nahm die Wertgegenstände an sich. Die Unbekannte war 1,60 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Sie hatte eine kräftige Figur, sprach hochdeutsch und hatte einen sonnengebräunten Teint. Wer zwischen 14 und 16 Uhr Beobachtungen im Bereich der Roermonder Straße/Am Bach gemacht hat oder weitere Hinweise hat, soll sich bitte beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven melden. Hinweise an die Telefonnummer 02452 9200 oder über die Internetseite der Polizei Heinsberg.