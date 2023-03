Schneefall im Kreis Heinsberg Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Die Polizei verzeichnete am Mittwochmorgen 25 witterungsbedingte Unfälle (Stand 11 Uhr). Während in den früheren Morgenstunden die meisten von ihnen im Bereich Geilenkirchen und Übach-Palenberg passierten, verteilten sich die Unfälle anschließend über das gesamte Kreisgebiet, sodass kein Schwerpunkt mehr auszumachen sei. Bei den Unfällen blieb es aber bei Blechschäden. Einzig bei einem Unfall auf Erkelenzer Stadtgebiet wurde eine Person leicht verletzt. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeige, dass der Schnee so manchen Autofahrer am ersten Tag noch überrasche, sagt Polizeisprecher Frank Linkens. Wenn es dann mehrere Tage so bleibe, dann gewöhnten sich die Autofahrer auch daran. Die Streuwagen, so schildert er, seien jedenfalls seit den frühen Morgenstunden auf den Straßen im Kreisgebiet unterwegs gewesen, um die Fahrbahnen so gut es geht frei zu halten. „Inzwischen entspannt sich die Lage, es ist jetzt ein normales Verkehrsaufkommen“, sagte Linkens um kurz nach elf Uhr am Mittwoch.