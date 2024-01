Wegen erwartetem Schneechaos Kein Schulunterricht im Kreis Heinsberg am Mittwoch

Im Unterricht in „räumlicher Distanz“, wie es in Behördendeutsch formuliert ist, sind die Schulen seit der Pandemie geübt. So auch das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz. „Wir versuchen morgen Distanzunterricht“, sagt Schulleiter Anja Peters, „so gut unsere Möglichkeiten es erlauben“. Die Eltern seien per Elternnachricht informiert worden, die Schüler, die am Mittag noch in der Schule waren, per Durchsage ebenfalls.