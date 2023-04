Gesundheit im Kreis Heinsberg „Krankenversicherung 2. Klasse“ für Saisonarbeiter

Wer zum Pflanzen und Ernten extra aus dem Ausland in die Aachener Region kommt, habe mehr verdient als eine Krankenversicherung 2. Klasse. Deshalb fordert die IG Bau einen besseren Krankenversicherungsschutz für ausländische Saisonarbeiter in der Region. „Erntehelfer, die nur kurzfristig in heimischen Landwirtschaftsbetrieben beschäftigt sind, müssen bei Krankheit voll abgesichert sein. Noch immer stehen Saisonbeschäftigte, die drei Monate oder weniger in der Region arbeiten, schlechter da als ihre deutschen Kollegen“, so Uwe Brell von der IG Bau Aachen. Auch wer nur für einen Kurzzeit-Job aus dem Ausland komme, bräuchte ab dem ersten Tag einen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang, sagt der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft.