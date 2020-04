Appell der Grünen im Kreis Heinsberg : Städte sollen Flüchtlinge aufnehmen

Kreis Heinsberg Ein dringender Appell der Grünen im Kreis Heinsberg lautet, dass Geflüchtete von den griechischen Inseln geholt werden sollen. Es gehe um Solidarität und Menschlichkeit.

Zu dem aktuellen Flüchtlingsdrama auf den griechischen Inseln äußern sich die Vorstandssprecher Ruth Seidl und Heiko Thomas von Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Heinsberg: „Was sich derzeit in den griechischen Flüchtlingslagern an der EU-Außengrenze abspielt, ist eine beispiellose menschenrechtliche, gesundheitliche und politische Katastrophe. Seit über drei Wochen gilt die Vereinbarung von sieben EU-Staaten, Schutzbedürftige aufzunehmen. Doch die EU Kommission tut sich schwer damit, die angebotene Aufnahme umzusetzen“, heißt es in einer Presseerklärung. Hierzu Ruth Seidl: „Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie müssen wir mehr denn je solidarisch handeln und jene unterstützen, die von dieser Katastrophe besonders schwer betroffen sind, unter anderem Alte, Arme, Obdachlose, Immunschwache und geflüchtete Menschen an unseren Außengrenzen.“ Vor diesem Hintergrund sei es ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit, dass sich 140 deutsche Städte und Kommunen durch Ratsbeschlüsse dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ angeschlossen haben. Auch Kommunen im Kreis Heinsberg hätten die Möglichkeit, sich solidarisch mit den überforderten griechischen EU-Partnern zu zeigen und Menschen hier unkompliziert aufzunehmen. Deshalb appellieren die Grünen an die Städte und Gemeinden, sich an dieser humanitären Rettungsaktion zu beteiligen. Das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ als auch die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ setzen sich derzeit massiv dafür ein, dass Menschen auf der Flucht aus den gefährlichen Bedingungen der überfüllten Lager herausgeholt werden und eine humanitäre Katastrophe verhindert werden kann. Auch Heiko Thomas appelliert an die Hilfsbereitschaft unserer Kommunen: „Die Situation in den überfüllten Lagern ist katastrophal, es fehlt an allem: von medizinischer Hilfe bis zu hygienischer Grundversorgung. Gefangen und isoliert auf den Inseln, sind die Menschen der Pandemie schutzlos ausgeliefert. Denn Schutzmaßnahmen, die auf dem europäischen Festland getroffen werden, sind dort schlicht unmöglich. Wenn jetzt nicht umgehend gehandelt wird, wird die Katastrophe Menschenleben kosten.“