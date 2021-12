Kostenlose Bürgertests im Kreis Heinsberg : Rotes Kreuz eröffnet weitere Corona-Teststellen

Erkelenzer Land Als die Tests zwischenzeitlich nicht mehr kostenlos waren, nahm die Nachfrage rapide ab. Jetzt steigt sie wieder, so dass neue Stationen benötigt werden.

Seit die Corona-Schnelltests für alle Bürger wieder kostenlos sind, hat die Nachfrage auch im Erkelenzer Land wieder deutlich angezogen. Darauf reagiert jetzt auch das Heinsberger Deutsche Rote Kreuz und hat mittlerweile wieder sechs Testzentren im Betrieb: In Erkelenz sind Tests wieder im Hotel am Weiher (Nordpromenade 7) möglich, in Hückelhoven im DRK-Testzentrum an der Parkhofstraße 84. Darüber hinaus betreibt das DRK nun wieder Teststellen in Übach-Palenberg (Carlstraße 50), Geilenkirchen (Birkenweg 18), Gangelt (Sittarder Straße/Wolfsgasse) und Birgden (Bahnhofstraße 12).