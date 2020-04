Verbündeter des Kreises Heinsberg : Rolf Zuckowski grüßt aus Hamburg

Kreis Heinsberg Der berühmte Liedermacher wendet sich in einem Song an die Menschen im Kreis Heinsberg.

Über ungewöhnliche Grüße hat sich in diesen Tagen Landrat Stephan Pusch gefreut: Liedermacher Rolf Zuckowski singt in seinem Dachstübchen ein Mutmach-Lied für die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Menschen im Kreis Heinsberg.

„Ich habe oft an Euch gedacht“, sagt Zuckowski und schlägt Gitarrensaiten an. „Du brauchst ein Lied, das Dich begleitet und ein Herz, das für Dich schlägt“, singt er. Und ein weiteres könnte „unser gemeinsames Lied“ werden: „Wir schaffen das schon, wir sind ja nicht alleine“. Und am Ende versichert er: „Ich bleib Euer Verbündeter, Euer Rolf in Hamburg.“ Zuckowski ist seit vielen Jahren ein Freund der Oberbrucher Rurtalschulen-Band „Rur-Rocker“. Sein Video ist zu finden auf YouTube und Facebook (Rolf Zuckowski - Musik für Dich). Der Landrat dankte für diese tolle Botschaft: „Wir Kreis Heinsberger haben uns zusammengeschlossen und stehen gemeinsam diese schwere Zeit durch.“