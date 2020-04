Kreissparkasse Heinsberg : Vorstandsmitglied geht leise in den Ruhestand

Kreis Heinsberg Nach 33 Jahren bei dem Geldinstitut hat sich Richard Nouvertné verabschiedet.

Vorige Woche hatte Richard Nouvertné seinen letzten Arbeitstag. Nach 33 Jahren in Diensten der Kreissparkasse Heinsberg, davon 20 als Sparkassenvorstand, verabschiedete sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende in den Ruhestand. Bedingt durch die Corona-Krise allerdings ganz leise. „So gerne ich mich auch persönlich von unseren Kundinnen und Kunden und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verabschiedet hätte: Zurzeit ist nicht die Zeit für Feiern und Zusammenkünfte. Ich danke daher auf diesem Weg allen Kundinnen und Kunden, allen Geschäftspartnern, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, denen ich in 30 Jahren Sparkasse begegnet bin“, schrieb Nouvertné in einem Abschiedsstatement.