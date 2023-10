Im Rheinischen Revier ZRR startet „Weiterbildungsoffensive“

„Lebenslanges Lernen gilt als wichtige Voraussetzung, um die Qualität und auch den Spaß an der eigenen Arbeit aufrechtzuerhalten. Entsprechend ist auch die Bildungslandschaft in den letzten Jahren immer vielfältiger und komplexer geworden“, so die ZRR. Damit Menschen aller Altersklassen im Rheinischen Revier sich schneller in diesem „Dschungel“ an Angeboten zurechtfinden, hat die ZRR das Format „Bildungslokal Rheinisches Revier“ aufgesetzt. Diese führen Vor-Ort-Beratungen vieler unterschiedlicher regionaler Bildungsträger zusammen, mit denen Bürgerinnen und Bürger dazu angeregt werden sollen, sich über die eigenen Fortbildungsmöglichkeiten zu informieren.