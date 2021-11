Vierte Welle der Corona-Pandemie im Kreis Heinsberg : Verschärfte Lage beim Rettungsdienst

Erkelenzer Land Der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg steht wegen Corona vor großen Herausforderungen. Geschäftsführer Ralf Rademacher bewertet die Situation.

Wenn er einen Blick auf die Statistiken wirft, dann fällt das Fazit so aus: „Die Lage rund um die Belegung von Intensivbetten ist hier auch ohne das Corona-Virus angespannt. Mit der aktuellen Entwicklung kann man von einer verschärften Lage sprechen.“ Ralf Rademacher ist der Geschäftsführer des Rettungsdienstes im Kreis Heinsberg.

Insgesamt, so Rademacher, betrachte er das Geschehen mit großer Sorge, auch wenn er – noch – sagen kann: „Im Moment haben wir noch keine Probleme, die Patienten in den nahe gelegenen Krankenhäusern unterzubringen. Doch was hat uns Corona gelehrt? Dass man de Situation tagesaktuell betrachten muss. Heißt: Wenn ich heute sage, noch geht es, kann das morgen ganz anders aussehen.“