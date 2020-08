Corona-Tests in Hückelhoven : Der Kreis zieht die „Notbremse“

In Hückelhoven gibt es an der Rettungswache die Abstrichstelle für die Reiserückkehrer. Foto: Anke Backhaus

Erkelenzer Land/Hückelhoven Urlaubsrückkehrer können jetzt nach Terminvergabe zum Corona-Test in die Station nach Hückelhoven. Die Amtsleiterin des Kreisgesundheitsamts rät nach der Heimkehr zu Zurückhaltung und Abstand.

Doch weil es Hausärzte gibt, die nicht testen, und weil es kein Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Kreis Heinsberg und auch seitens der KV bisher keine Zusammenarbeit mit der kommunalen Abstrichstelle in Hückelhoven gibt, hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag die „Notbremse“ gezogen und bietet nun in Hückelhoven Corona-Tests für Reiserückkehrer an (nach Termin). Anmeldungen über Hausärzte, E-Mail an reisen-corona@kreis-heinsberg.de oder über das Bürgertelefon (montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, 02452 131313). Zum Test gehört ein Selbsterklärungsbogen (www.kreis-heinsberg.de), der auch in der Abstrichstelle vorgehalten wird.