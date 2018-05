Kreis Heinsberg: Reisen ins Ahrtal, in Kurbäder oder an die Costa Brava

Reisen ins Ahrtal, in Kurbäder oder an die Costa Brava

Kreis Heinsberg Mit dem Deutschen Roten Kreuz und fachkundiger Begleitung in den Urlaub.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet Urlaubsreisen mit fachkundiger Begleitung für Menschen in der zweiten Lebenshälfte an. Für alle, die nicht gern allein verreisen möchten, gibt es die begleiteten Gruppenreisen. DRK-Mitarbeiter holen ihre Reisegäste und das Gepäck zu Hause ab. Eine ausgebildete Fachkraft des DRK ist während der gesamten Reise für die Gäste da.

In diesem Jahr stehen folgende Reisen und Tagesausflüge auf dem Programm: Bad Ems 1. bis 13. Juli, Bad Sassendorf 15. bis 27. Juli, Bad Wildbad 1. bis 15. August, Bad Kissingen 4. bis 18. August, Bad Wildungen 23. August bis 6. September, Bad Salzschlirf, 15. bis 29. September, Fehmarn 14 bis 23. Oktober, Costa Brava/Spanien 14. bis 28. Oktober, Einruhr und Bad Soden jeweils vom 20. Dezember bis zum 3. Januar.

Tagesausflüge führen zur Brohltalbahn/Maria Laar (29. Mai), nach Einruhr zum Rursee (20. Juni), nach Nordwijk am Meer (17. Juli), nach Essen zum Baldeneysee (20. August) und an die Mosel nach Bernkastel (12. September). Wer sich schon jetzt die besten Plätze sichern will, kann einen Prospekt anfordern. Sandra Busch gibt gerne Informationen: Telefon 02431 802118, E-Mail erholung@drk-heinsberg.de.