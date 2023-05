Neue Strategie Regionalagentur Aachen kämpft gegen Fachkräftemangel

Der Ausschuss für (eu)regionale Arbeit, Fachkräftesicherung, Bildungs- und Wissensregion der Region Aachen hat in seiner jüngsten Sitzung am die von der Regionalagentur Region Aachen vorgelegte Strategie zur regionalen Umsetzung der Fachkräfteoffensive des Landes Nordrhein-Westfalen verabschiedet. In sechs der vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen identifizierten Handlungsfeldern wird die Regionalagentur eine Vielzahl von Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um die Fach- und Arbeitskräftesicherung in der Region aktiv zu gestalten. Die Handlungsfelder beziehen sich auf die berufliche Aus- und Weiterbildung, auf die Anerkennung beruflicher Qualifikationen, die akademische Bildung, die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland, auf Standortfaktoren und darauf, die Arbeitsmarktpotentiale zu heben.