„Region Aachen rettet“ Schon tausende Lebensretter mit neuer App

Wer einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, braucht zum Überleben vor allem eines: schnelle Hilfe. Denn buchstäblich mit jeder Sekunde schwinden im Ernstfall die Überlebenschancen eines Betroffenen. Tolle Erfolge hat in der Region Aachen, auch im Erkelenzer Land, in den vergangenen drei Jahren ein Modellprojekt erzielt. 6300 Ersthelfer haben sich mittlerweile auf der Alarmierungs-App „Corhelper“ registriert, um Menschen in Not schnell erste Hilfe zu leisten und so Leben zu retten. „Eine echte Erfolgsstory“, schlussfolgern nun die Projektgründer.