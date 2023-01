Seit mehr als drei Jahren in Geilenkirchen Regenbogenzentrum weitet Angebote aus

So wird der wöchentliche offene Jugendtreff, den im vergangenen Jahr bis zu 47 junge Menschen pro Öffnungstag im Alter zwischen 12 und 26 Jahren besucht haben, unverändert Bestand haben. Er findet weiterhin an jedem Freitag von 18 bis 21 Uhr statt, auch in den Schulferien, und kann ohne vorherige Anmeldung von jungen queeren Menschen in der genannten Altersgruppe besucht werden.