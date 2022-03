Reaktionen im Erkelenzer Land : Lenzen begrüßt Entlastungspaket

Kreis Heinsberg Bürger sollen unter anderem von einer einmaligen Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro profitieren. Der Vorsitzende der Senioreninitiativen hält Ältere für ausgegrenzt.

Seit Wochen sind die Energiepreise auf einem hohen Niveau. Die Verbraucher merken dies besonders an den Tankstellen. Um die Bürger zu entlasten, hat sich die Bundesregierung in der vergangenen Woche auf ein Entlastungspaket verständigt. Teil dessen ist unter anderem eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die über die Einkommenssteuer ausgezahlt wird, die Senkung des Spritpreises um 14 (Diesel) beziehungsweise 30 (Benzin) Cent pro Liter und die Einführung eines neuen ÖPNV-Tickets für neun Euro pro Monat für 90 Tage.