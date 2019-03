Ab Fahrplan im Jahr 2020: RB 33 und RE4: Neue Abfahrtszeiten

Hückelhoven Gute Nachrichten für am Bahnhof Lindern wartende Pendler: Fahrpläne der Linien RB 33 und RE4 werden 2020 synchronisiert. Dadurch soll Zeit gespart werden können.

Die momentane Anschlusssituation am Bahnhof Lindern ist für viele Reisende unbefriedigend. Fährt man aus Düsseldorf kommend in Richtung Heinsberg, muss man in Lindern viel Geduld mitbringen. Fast eine Stunde, 59 Minuten genau, muss der Fahrgast warten, um die Regionalbahn der Linie 33 zu erreichen.

„Dieser Zustand ist für die vielen Fahrgäste und täglichen Pendler sehr ärgerlich“, beschreibt der Bundestagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg, Wilfried Oellers, die Situation, auf die er von vielen Bürgerinnen und Bürger angesprochen und hingewiesen worden ist. „Und dabei kann ich aus eigener Erfahrung die Verärgerung sehr gut nachvollziehen. Genau eine Minute vor Eintreffen des Zuges aus Düsseldorf im Bahnhof Lindern fährt die RB 33 aus dem Selbigen in Richtung Heinsberg davon. Doch nun ist eine Verbesserung dieser misslichen Lage in Sicht“, so Oellers weiter.

Der Bundestagsabgeordnete schrieb, auch nachdem ihn viele Bürgerinnen und Bürger auf diesen Umstand angesprochen hatten, an die Betreibergesellschaft der Bahnlinie. Eine positive Antwort war das Ergebnis dieses Vorstoßes. Aufgrund der Ausstattung der Linie RE 4 ab 2020 mit deutlich spurtstärkeren RRX-Zügen wird es auf der Strecke von Aachen/Düsseldorf mit dem internationalen Fahrplanwechsel (ebenfalls in 2020) Zeiteinsparung geben. Die dazugewonnene Zeit führt dazu, dass sowohl aus Richtung Heinsberg in Richtung Düsseldorf, als auch aus Richtung Düsseldorf in Richtung Heinsberg künftig frühere Ankünfte des RE 4 in Lindern, und somit zeitnähere Übereckanschlüsse realisiert werden können. Damit werden die Fahrgäste in Lindern in beiden Richtungen deutlich kürzere Wartezeiten haben.