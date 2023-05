Razzia auch im Kreis Heinsberg Polizei gelingt Schlag gegen Schleusertrio

Bei einer Razzia, die die Bundespolizei am Donnerstag gegen ein mutmaßliches Schleusertrio durchgeführt hat, führt die Spur auch in den Kreis Heinsberg. Drei Deutsche im Alter von 30, 31 und 33 Jahren stehen im dringenden Tatverdacht, insgesamt zwölf thailändischen Frauen bei der falschen Visumsantragstellung verholfen zu haben, um ihnen so einen legalen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Dabei wurden bei der Deutschen Botschaft in Bangkok zum Teil verfälschte Dokumente eingereicht, um eine partnerschaftliche Beziehung zwischen den Hauptbeschuldigten und den Frauen vorzutäuschen. Durchsucht wurden von der Polizei neben Objekten in Aachen und Jüchen auch eins im Raum Heinsberg. Laut Polizei seien „wichtige Beweismittel“ gesichert worden, die nun von der Kriminalpolizei ausgewertet werden. Unter den gesicherten Gegenständen seien dabei auch kleinere Mengen an Cannabis und in Deutschland nicht zugelassene Silvester-Böller gewesen.