Blaulichtticker im Erkelenzer Land Rollerfahrer auf Drogen und ohne Führerschein verursacht Unfall

Erneut Baucontainer aufgebrochen Auf der Andreas-Stephani-Straße, ein Neubaugebiet in Lövenich, haben zum zweiten Mal binnen weniger Tage Täter einen Baustellencontainer aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, näherten sich die Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen vom Feldbereich aus einer Baustelle und knackten den abgeschlossenen Container. Daraus erbeuteten sie diverse Werkzeuge. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten Täter in dem Baugebiet Werkzeug erbeutet.