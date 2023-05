Blaulichtticker im Erkelenzer Land Frau bei Frontal-Zusammenprall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch, 11.30 Uhr, in Rath-Anhoven auf der Gladbacher Straße eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Mann in einem VW-Caddy-Kastenwagen auf der B 57 in Richtung Mönchengladbach, die Frau fuhr in einem VW Golf auf der Gegenfahrbahn in Richtung Erkelenz. Auf der Höhe eines Baustoffhandels ist der Mann aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Aufprall. Die Golf-Fahrerin musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Caddy-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Gladbacher Straße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.